Kallas felicita a Timor Oriental por su entrada a la ASEAN: «Un gran paso para el país»

Bruselas, 26 oct (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, felicitó este domingo al país más joven de Asia y antigua colonia portuguesa, Timor Oriental, tras su entrada en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como su undécimo socio, durante la cumbre anual de líderes del bloque y países aliados que se celebra en Kuala Lumpur hasta el martes.

«¡Enhorabuena a Timor Oriental por unirse a la @ASEAN! La cooperación regional nunca ha sido tan importante. Se trata de un gran paso para el país y nos enorgullece haberle ayudado en este camino. Podéis contar con el apoyo continuo de la UE», dijo Kallas a través de un mensaje en redes sociales.

El país, que tras la colonización portuguesa logró su independencia de Indonesia en 2002, solicitó incorporarse a la ASEAN en 2011.

Con una población de 1,4 millones de habitantes, es la economía más pequeña del Sudeste Asiático, en contraposición con Indonesia, país con el que comparte la isla de Timor, que figura entre las naciones más pobladas del mundo y es la mayor economía de la región.

La joven nación, mayoritariamente agraria, cuenta con importantes reservas de petróleo y gas, que representan casi el 80 % de su PIB y más del 90 % de los ingresos públicos.

«Hoy se ha hecho historia (…). Nuestra integración es un testimonio del espíritu de nuestro pueblo, una joven democracia, nacida desde la lucha», dijo el primer ministro timorense, Xanana Gusmao, al que acompañó el presidente del país, el Nobel de la Paz José Ramos-Horta, uno de los principales impulsores de esta inclusión.

La UE tiene acuerdos de cooperación con el país asiático, como por ejemplo en el marco de la nutrición, la inclusión social y la transformación digital. EFE

