Kallas firma un acuerdo en Yibuti para dar un marco legal a la misión Aspides del mar Rojo

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Nairobi, 17 jul (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, firmó en Yibuti un acuerdo entre el bloque y ese país africano para establecer un marco legal para la operación naval Aspides, que brinda protección a buques mercantes en el mar Rojo.

Kallas destacó la importancia del acuerdo en un contexto marcado por la guerra de Irán y la escalada del conflicto en Yemen.

«Este acuerdo garantizará que la Unión Europea siga desempeñando un papel importante a la hora de contribuir a la seguridad de las rutas marítimas clave del mar Rojo. Y es más necesario que nunca. En toda la región, la seguridad marítima está bajo una presión cada vez mayor», declaró Kallas a última hora del jueves, tras firmar el acuerdo.

«Los repetidos ataques de Irán contra buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz están socavando el acuerdo provisional con Estados Unidos, mientras la situación en el mar Rojo se está deteriorando una vez más», añadió.

Kallas subrayó que «la amenaza de misiles de los hutíes para el transporte marítimo internacional persiste» y alertó de que «los recientes ataques con misiles de los hutíes contra Arabia Saudí, que han roto una tregua de cuatro años, son un advertencia de que la inestabilidad en tierra se convierte rápidamente en inseguridad en el mar».

«Cuando el transporte marítimo se ve amenazado y las cadenas de suministro se interrumpen, los precios suben y las familias y las empresas sufren las consecuencias mucho más allá de la región», lamentó.

«Por eso es importante el acuerdo de hoy: se trata de algo más que apoyar las operaciones europeas, se trata de mantener abierta una de las arterias económicas del mundo», agregó la alta representante de la UE.

En este sentido, destacó que «durante dos décadas, Yibuti ha sido uno de los socios más cercanos de la Unión Europea en materia de seguridad marítima» en esta región.

La misión naval de la UE Aspides se lanzó en 2024 sin un tratado de estatuto de fuerzas debido a la urgencia geopolítica de entonces por la amenaza de las milicias hutíes yemenís.

Desde su lanzamiento, la misión ha protegido a más de 620 buques mercantes, ha rescatado a 128 marineros y ha repelido «decenas de ataques hutíes», según detalló Kallas.

La alta representante visitó este jueves buques tanto de Aspides como de la misión Atalanta, también de la UE, que, por su lado, brinda protección contra la piratería en el océano Índico.

Asimismo, se reunió con el primer ministro yibutiano, Abdoulkader Kamil Mohamed.

La gira africana de dos días de Kallas empezó este miércoles en Etiopía, donde mantuvo un encuentro también con el primer ministro de ese país, Abiy Ahmed. EFE

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