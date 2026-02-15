Kallas insiste en su rechazo a la idea de crear un Ejército europeo

Múnich (Alemania), 15 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, insistió este domingo en su rechazo a la idea de crear un Ejército europeo, idea que calificó de pensamiento ilusorio, pues lo realmente urgente es reforzar las Fuerzas Armadas en los países europeos.

«Mi propuesta sería que no perdamos el tiempo hablando de cosas nuevas cuando tenemos que centrarnos en lo que es realmente urgente en este momento, que es reforzar nuestros ejércitos», dijo Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

Kallas señaló que hablar de la creación de un Ejército europeo «en cierto modo, en este momento, es una forma de pensamiento ilusorio», y apuntó que los miembros de la UE deben reforzarse militarmente para también fortalecer el pilar europeo en la OTAN.

La jefa de la diplomacia europea argumentó que crear un nuevo Ejército europeo plantearía redundancias dada la existencia de la Alianza Atlántica.

«El problema es que, cuando se produce una crisis real, todo se reduce a la cadena de mando: ¿quién da órdenes a quién y cómo funciona? Si tienes dos de estos ejércitos a los que pertenece el ejército (nacional), entonces, en términos de crisis, se produce un vacío y esto es extremadamente peligroso», explicó Kallas.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad ya señaló en anteriores ocasiones su rechazo a la idea de crear un Ejército europeo, una propuesta que defienden países como España.

«Quienes afirman que necesitamos un Ejército Europeo quizá no lo han pensado de forma práctica, porque no han sido primeros ministros», dijo Kallas, el pasado 2 de febrero en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

«Se tiene un solo ejército y un solo presupuesto de defensa. Así que, si ya se forma parte de la OTAN, no se puede crear un ejército separado además del que ya se tiene, porque en una situación de crisis, lo más importante es la cadena de mando: quién da órdenes a quién», recalcó entonces la ex primera ministra estonia. EFE

