Kallas muestra su preocupación tras el ataque a Turquía y cree que Irán incendia la región

Cracovia (Polonia), 4 mar (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, expresaron su preocupación este miércoles por el lanzamiento de un misil balístico iraní contra Turquía y calificaron las represalias de Teherán contra objetivos estadounidenses de intento de «incendiar la región».

En una rueda de prensa en Varsovia posterior a una reunión del Consejo de los Países Bálticos, Kallas aseguró que «la estrategia de Irán es sembrar el caos» y que el régimen está «presentando un argumento sólido para su propia desaparición» al atacar «indiscriminadamente» a sus vecinos.

«La preocupación por que la guerra se esté extendiendo está muy extendida», dijo al ser preguntada por el misil interceptado por las defensas de la OTAN, y calificó de «preocupante» que estos proyectiles estén traspasando los límites de Oriente Medio.

A la vez, mostró su inquietud por el hecho de que la escalada bélica en esa región esté desviando la atención de la guerra en Ucrania y concentrando capacidades militares que podrían ser de utilidad en el país invadido por Rusia.

«La parte positiva es que Rusia ha perdido otro aliado en esta guerra. Creo que eso es positivo», dijo en referencia a Irán.

La jefa de la diplomacia europea instó además a aprobar cuanto antes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, centradas en la conocida como flota fantasma utilizada para burlar las sanciones al comercio de crudo, ya que precisamente en la situación actual Moscú podría beneficiarse de la subida de precios del petróleo.

Por su parte, Sikorski advirtió que Teherán comete un «error» al expandir la guerra a naciones que no lo han agredido, incluidos países de la OTAN y de la UE, y subrayó que agredir a estos últimos es «peor que un crimen, es un error».

Sobre las negociaciones de paz para Ucrania, enfatizó que cualquier diálogo entre EE.UU. y Rusia debe garantizar que Ucrania tenga «fronteras seguras» y pueda negociar libremente su «adhesión a la Unión Europea».

Según el ministro, el proceso debe asegurar que «Rusia no sea capaz de una nueva agresión», y las negociaciones «no deben ser un proceso para satisfacer a Rusia», pues el objetivo debe ser la paz y no un alto el fuego

Un misil balístico lanzado desde Irán penetró este miércoles en el espacio aéreo turco, donde fue interceptado y destruido por sistemas de defensa antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental, tras sobrevolar Irak y Siria.EFE

