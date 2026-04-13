Kallas pide en la ONU una coalición global de seguridad marítima por la tensión en Ormuz

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Naciones Unidas, 13 abr (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU que lo ocurrido en el estrecho de Ormuz es «la llamada más clara hasta ahora para impulsar una coalición internacional sólida en materia de seguridad marítima».

Kallas subrayó que el bloque comunitario seguirá «rechazando cualquier acuerdo que limite el paso libre y seguro por el estrecho de Ormuz de conformidad con el derecho internacional».

La alta representante defendió «la necesidad de adaptar la cooperación internacional a nuevas amenazas» y «de reforzar los instrumentos multilaterales existentes» para proteger rutas comerciales globales. EFE

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