Kallas pide reducir el tamaño del ejército ruso para evitar que siga la guerra en Ucrania

Bruselas, 26 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó este miércoles a disminuir el tamaño del ejército ruso y el presupuesto militar de Moscú para evitar que la guerra en Ucrania continúe, mientras se desarrollan unas negociaciones de paz en las que se ha planteado que Kiev reduzca sus fuerzas armadas.

«Si queremos evitar que esta guerra continúe, entonces debemos reducir el ejército de Rusia y también su presupuesto militar», declaró Kallas en una rueda de prensa posterior a una reunión virtual de ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar el estado de las negociaciones sobre la paz en Ucrania. EFE

