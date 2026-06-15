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Kallas propondrá vetar importaciones desde asentamientos ilegales israelíes a la UE

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Luxemburgo, 15 jun (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que va a proponer, en concertación con la Comisión Europea y ante la presión de los Estados miembros, medidas para impedir las importaciones comerciales de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes.

“En cuanto a la cuestión del comercio con los asentamientos ilegales -explicó Kallas-, muchos Estados miembros han solicitado a la Comisión que presente propuestas».

En rueda de prensa en Luxemburgo, Kallas añadió: «Transmitiré esta petición y pediré a la Comisión que prepare, antes del próximo Consejo de Asuntos Exteriores, una lista de opciones para posibles medidas comerciales, incluidas medidas destinadas a impedir las importaciones de mercancías procedentes de asentamientos ilegales”, dijo Kallas en una rueda de prensa en Luxemburgo. EFE

rja/mb/lss

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