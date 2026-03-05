Kallas recalca solidaridad entre Estados miembro como España y Alemania pese a diferencias

Bruselas, 5 mar (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, destacó este jueves la solidaridad entre los Estados miembros pese a que puedan tener opiniones diferentes, tras el roce entre España y Alemania por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, al Gobierno español.

“Formamos parte de esta Unión Europea con 27 países y hemos sido solidarios ante diferentes tipos de crisis que hemos tenido. Por supuesto, podemos tener opiniones diferentes sobre algunas cosas, pero al final, creo que la solidaridad entre los Estados miembros es muy clara”, dijo Kallas a la prensa su llegada a un encuentro por videoconferencia de ministros de Exteriores de la UE.

Respondió así preguntada por si consideraba que había suficiente solidaridad entre Madrid y Berlín, después de que el Gobierno español trasladara al alemán su «sorpresa» por la actitud del canciller germano, Friedrich Merz, que no salió en defensa de España en el Despacho Oval ante las críticas de Trump.

El líder de Estados Unidos amenazó con cortar el comercio con España por su posición sobre la guerra en Irán.

Preguntada por si estaba preocupada por esa amenaza a España, Kallas dejó claro que “el comercio es competencia europea”.

“Tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos que se firmó en junio. Esperamos que Estados Unidos también respete este acuerdo, que se aplica a todos los Estados miembros”, puntualizó.

A la videoconferencia de hoy se unirán los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y en términos de la ayuda que les puede prestar la UE Kallas dijo que abordarán los interceptores de drones “que, como saben, también ofrece Ucrania”.

Agregó que la UE está asimismo proporcionando apoyo para proteger a la población civil, así como asistencia consular.

«Irán está exportando la guerra, tratando de expandirla a tantos países como pueda, para sembrar el caos y nosotros estamos pidiendo estabilidad y viendo qué podemos hacer juntos», dijo Kallas.

La jefa de la diplomacia europea afirmó que la «primera prioridad» en estos momentos es garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, por lo la UE se está coordinando con sus servicios consulares para evacuar a las personas que se encuentran en Oriente Medio.

La política estonia reconoció en todo caso que el conflicto en Oriente Medio también tiene “un claro impacto en la guerra contra Ucrania, porque las capacidades de defensa que ahora se necesitan en Ucrania se están trasladando”.

Añadió en ese contexto que, «cuando el precio del petróleo sube, en realidad beneficia a Rusia para financiar su guerra”.

Igualmente, reconoció la gran preocupación por la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, y puso en valor la misión naval europea Aspides en esas aguas, que escolta a cargueros, para mantener abiertas las rutas comerciales.

Sobre el futuro de Irán, Kallas apuntó que “cuando hemos visto estas guerras antes en Oriente Medio, también hemos visto que no es tan fácil” que haya democracia de un día para otro y que el riesgo de guerra civil existe.

En su opinión, “los regímenes tiemblan desde dentro y no por los ataques externos”, si bien añadió que el régimen iraní “se ha debilitado considerablemente, lo que también brinda al pueblo iraní la oportunidad de decidir realmente su propio futuro”.

Por lo que respecta a una posible crisis de refugiados, Kallas afirmo que “todavía no lo vemos, pero está claro que, si la guerra se prolonga, aumentarán los riesgos de presión migratoria sobre Europa, y tenemos que estar preparados”. EFE

