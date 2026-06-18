Kallas reitera que el acuerdo con Irán no supone el fin de las sanciones europeas

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Bruselas, 18 jun (EFE).- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró este jueves que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán no implica un levantamiento automático de las sanciones de la Unión Europea contra Teherán.

«No estamos ahí todavía», afirmó a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo, en línea con lo expresado el lunes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la reunión del G7 en Évian (Francia).

Kallas precisó que las sanciones europeas a Irán responden a tres cuestiones distintas, el programa nuclear, las violaciones de derechos humanos y la libertad de navegación, y que sólo las primeras podrían revisarse si las negociaciones prosperan.

No obstante, la situación de los derechos humanos en Irán «es más grave que nunca», subrayó.

Von der Leyen había condicionado el lunes cualquier alivio de sanciones a «un cambio real sobre el terreno» y a que el comportamiento de Teherán «cambie de forma creíble». EFE

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