Kallas se reúne con su homólogo saudí en Riad para abordar las consecuencias de la guerra

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El Cairo, 8 abr (EFE).- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, llegó este miércoles a Riad y se reunió con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, en el primer día de la tregua entre Estados Unidos e Irán para abordar las consecuencias de la guerra.

En un escueto comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí señaló que «durante la reunión se repasó la asociación estratégica entre el reino (de Arabia Saudí) y la Unión Europea (UE)», y se analizaron «los acontecimientos de la situación regional actual y sus repercusiones en materia de seguridad y economía a nivel internacional», sin dar más detalles.

Kallas se encuentra en la capital saudí hasta mañana, jueves, donde se reunirá también con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CGG), Jasem Al Budaiwi, entre otros.

Hoy mismo, la Comisión Europea celebró el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, pero pidió a Teherán que reabra el estrecho de Ormuz -bloqueado parcialmente desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero- y reclamó a Israel que «cese de inmediato» sus ataques en el Líbano, que hoy han causado al menos «decenas de muertos».

Estos bombardeos se producen después de que el Gobierno de Israel anunció que acepta el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pero aseguró que no incluye el Líbano, pese a que anteriormente el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó lo contrario.

La propuesta de diez puntos sobre la que Estados Unidos e Irán negociarán la paz incluye el cese de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y los aliados del país persa en la región, así como un control iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. EFE

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