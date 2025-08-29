Kallas sobre Ucrania: “Es muy importante que nos preparemos para el día después”

Copenhage, 29 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este viernes a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa europeos que es importante estar preparados para garantizar la seguridad de Ucrania “el día después”, una vez se haya alcanzado la paz.

“Nuestra contribución a las garantías de seguridad es la misión de entrenamiento, la misión militar y también el apoyo a la industria de defensa de Ucrania. Hoy estamos debatiendo cómo cambiar el mandato de todas esas misiones para estar preparados una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz”, dijo la alta representante desde la capital danesa.

Kallas además señaló que “también los países neutrales pueden participar” en estas garantías.

Asimismo, preguntada sobre la posibilidad de tropas europeas sobre el terreno, Kallas dijo que “es una decisión que debe tomar cada uno de los Estados miembros” pero que las conversaciones continúan. “Creo que es muy importante que nos preparemos para el día después”, añadió.

La cita con los ministros de los Veintisiete se celebra con el trasfondo de los últimos ataques rusos nocturnos contra Kiev el pasado miércoles y jueves, en los que han muerto al menos 23 civiles, según el recuento provisional de las autoridades ucranianas. El ataque además afectó a la delegación de la UE en Kiev.

“Estos ataques demuestran que Putin se está burlando de cualquier esfuerzo de paz que se esté realizando. Lo que tenemos que hacer es aumentar la presión sobre Rusia. Esto es realmente lo que ellos entienden, la presión”, manifestó Kallas.

Por ello, la diplomática europea insistió en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que la UE está preparando y espera presentar a finales de septiembre.

“Por supuesto, lo que más les perjudicará son las sanciones energéticas y todas las sanciones secundarias que han impuesto los estadounidenses, por ejemplo, pero también los servicios financieros que realmente les dificultan el acceso al capital, que tanto necesitan”, explicó.

En medio de los intentos para un proceso de paz que desemboque en el fin de la guerra, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió la semana pasada desde Kiev «garantías sólidas» para evitar que Rusia pueda volver a invadir el país, lo que incluye que el ejército ucraniano sea reforzado.

Por su parte, Estados Unidos ha ofrecido apoyo aéreo y de sus servicios de inteligencia, pero de momento sigue descartando el envío de tropas de paz. EFE

