Kallas subraya el compromiso de la UE en favor de una solución para Chipre guiada por ONU

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Bruselas, 21 jul (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, subrayó este martes a la enviada especial de las Naciones Unidas para Chipre, María Ángela Holguín, el «firme compromiso» de la Unión Europea de apoyar los esfuerzos liderados por la ONU con vistas a una solución para la isla.

«Mantuve una buena conversación hoy con la enviada especial de las Naciones Unidas para Chipre, María Ángela Holguín, antes de su visita a Bruselas y de la próxima visita del secretario general de la ONU a Chipre», dijo Kallas a través de una red social.

En esa conversación, abordaron «los últimos acontecimientos sobre la cuestión de Chipre y la importancia de mantener el impulso hacia un acuerdo completo», dijo la jefa de la diplomacia europea.

Añadió que acordaron seguir con esas conversaciones durante la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Las conversaciones de reunificación de la isla, que permanece dividida desde 1974, llevan años estancadas pero la enviada especial de las Naciones Unidas para Chipre está manteniendo contactos este verano para tratar de desbloquear el asunto.

Este mes, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el italiano Raffaele Fitto, fue designado como enviado especial de la Comisión Europea para Chipre, con vistas a la reanudación de las negociaciones. EFE

mb/rcf