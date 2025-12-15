Kallas subraya que el uso de activos rusos es la forma «más creíble» de financiar a Kiev

Bruselas, 15 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este lunes que el uso de los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo a Ucrania es la forma «más creíble» de financiar a Kiev, pero admitió que sin el apoyo de Bélgica, país con la mayoría de dichos activos en Europa, no será «muy fácil» alcanzar un acuerdo al respecto.

«La opción más creíble es el préstamo de reparación (a partir de los activos rusos inmovilizados) y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo; todavía nos quedan algunos días», declaró a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Los jefes de Estado y Gobierno de la UE tienen previsto debatir fórmulas para financiar a Ucrania los próximos años en la cumbre que tendrá lugar en la capital belga desde este próximo jueves, con el foco puesto en la concesión del préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados.

Bélgica, país en Europa que reúne la mayor parte de los activos rusos inmovilizados, teme las consecuencias legales y financieras de usarlos para dar un préstamo a Ucrania, pues se trataría de un mecanismo sin precedentes.

Kallas recordó hoy que hay «diferentes opciones sobre la mesa» para financiar a Ucrania. Además del préstamo con los activos rusos, la Comisión Europea (CE) ha planteado emitir deuda conjunta para dar respaldo a Kiev.

La jefa de la diplomacia comunitaria también destacó que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien coordina y organiza las cumbres, ha asegurado que no se saldrá de la reunión de los líderes que empieza el jueves hasta que se obtenga un resultado, una decisión sobre la financiación de Ucrania.

Si bien el préstamo a partir de los activos rusos podría salir adelante con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados que deje fuera a Bélgica, la intención es que se sume.

«El préstamo de reparación podemos hacerlo con la mayoría cualificada, se basa en los activos rusos inmovilizados, eso significa que no viene del dinero de nuestros contribuyentes, que también es importante, y también envía una señal clara de que si causas todo este daño a otro país, tienes que pagar por la reparación», comentó Kallas este lunes.

Aunque reconoció que puede salir adelante por mayoría cualificada, también admitió que sin Bélgica «no sería muy fácil porque tienen la mayoría de los activos y creo que es importante que estén a bordo en lo que sea que hagamos».

Además, declaró que «algunos países en Europa están más acostumbrados a las amenazas planteadas por Rusia que otros».

«Si nos mantenemos unidos, somos mucho más fuertes y esto son solo amenazas de Rusia», expresó.

Kallas también afirmó que las opciones alternativas al uso de los activos rusos no están logrando suficiente respaldo entre los Estados miembros.

La alta representante advirtió además de que hacerse con el control del Donbás no es «el objetivo final» del presidente ruso, Vladímir Putin.

«Si consigue el Donbás, entonces la fortaleza ha caído y avanza para conseguir toda Ucrania. Si Ucrania cae, entonces otras regiones están también en peligro», manifestó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera que la garantía «real» para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN y él querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad.

Pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá, por lo que aceptaría unas garantías «tipo Artículo 5» del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de EE.UU., socios europeos y otros países del G7, según dijo este domingo.

La jefa de la diplomacia comunitaria añadió hoy que si la entrada de Ucrania en la OTAN está «fuera de cuestión», se debe ver «cuáles son las garantías de seguridad que son tangibles».

«No pueden ser papeles o promesas. Tienen que ser tropas reales, capacidades reales, de modo que Ucrania sea capaz de defenderse», aseveró.

También informó de que finalmente la UE ha alcanzado el objetivo de proporcionar dos millones de rondas de munición a Ucrania.

Preguntada por si cree que Estados Unidos va a pedir a la UE que levante sus sanciones contra Bielorrusia, como ha hecho Washington, Kallas respondió que esas son decisiones del club comunitario y que se toman en consideración «sus objetivos estratégicos, que es poner presión sobre el agresor y los facilitadores». EFE

