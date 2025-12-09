Kallas subraya su confianza en personal del Servicio de Exteriores tras caso de corrupción

2 minutos

Bruselas, 9 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, manifestó este martes que tiene «absoluta confianza» en el personal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), tras el caso de presunta corrupción que afecta a esa institución y al Colegio de Europa, y también se mostró segura de que se mantiene la presunción de inocencia.

«Tengo absoluta confianza en el personal del Servicio Europeo de Acción Exterior, que cumple a diario con nuestra Unión y defiende nuestros intereses en todo el mundo», declaró Kallas en una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

Recordó que la investigación ha dado lugar a «dos dimisiones», en referencia a la de Federica Mogherini como rectora del Colegio de Europa y a la de Stefano Sannino, que decidió jubilarse de manera anticipada de su puesto como director general para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo en la Comisión Europea.

«Reitero nuestra total cooperación con la investigación y nuestra completa transparencia. Tengo plena confianza en que las autoridades respetan el debido proceso y se mantiene la presunción de inocencia», agregó Kallas.

Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, anunció la semana pasada su dimisión como rectora del Colegio de Europa, puesto que ocupaba desde mayo de 2020, tras su imputación por un caso de corrupción con fondos europeos que afecta a esta institución, de la que reiteró su «integridad y equidad».

La italiana fue imputada el miércoles pasado por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

La investigación se centra en esclarecer si el Colegio de Europa fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía por tanto motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fue detenido el diplomático Sannino, exsecretario general del SEAE durante la etapa de los hechos, y el también italiano Cesare Zegretti, que desde 2022 es el codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa. EFE

jug/mb/mr