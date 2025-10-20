Kallas tiene «buena» relación con Von der Leyen pese a posible vuelta de aliado de Juncker

2 minutos

Luxemburgo, 20 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este lunes que su relación con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, es «muy buena».

Kallas se pronunció en ese sentido tras ser preguntada por las informaciones recientemente publicadas sobre la posibilidad de que se otorgue un puesto en el Servicio Europeo de Acción Exterior liderado por la política estonia a Martin Selmayr, quien durante los años de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea fue jefe de gabinete del luxemburgués y posteriormente secretario general del Ejecutivo comunitario.

Selmayr era una figura conocida por la influencia y poder que acumuló durante el mandato de Juncker (2014-2019), pero Von der Leyen no contó con él cuando ella tomó las riendas de la CE y Selmayr abandonó Bruselas.

Tras dejar la capital belga, el alemán dirigió la delegación de la Comisión Europea en Viena, y actualmente es embajador de la Unión Europea ante la Santa Sede, la Orden de Malta, las organizaciones de Naciones Unidas en Roma y San Marino, puesto que ocupa desde septiembre de 2024.

Sin embargo, recientemente medios de comunicación como ‘Politico’ han informado de que Selmayr podría volver a Bruselas para ocupar un puesto en el Servicio Europeo de Acción Exterior que lidera Kallas.

Dado que Von der Leyen no contó con Selmayr, se ha especulado con la posibilidad de que el regreso de Selmayr de mano de Kallas sea un síntoma de la mala relación entre la jefa de la diplomacia comunitaria y la presidenta de la Comisión Europea.

«Mi relación con la presidenta Von der Leyen es muy buena. Si se refiere al concurso que tenemos en marcha para el puesto de secretario general adjunto del Servicio de Acción Exterior, mi objetivo siempre ha sido que Europa sea una potencia geopolítica», declaró Kallas a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo.

Agregó que para ser una potencia geopolítica, «solo estamos ahí si estamos unidos por los Estados miembros».

Detalló que el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior «debe coordinar que los Estados miembros y sus embajadores ante la UE encargados de cuestiones de Exteriores lleguen a posiciones unificadas».

«Necesitamos una persona fuerte. Esto es algo que está en marcha y tiene como objetivo fortalecer Europa, lo que nos beneficia a todos», dijo en referencia al proceso abierto para seleccionar al secretario general adjunto. EFE

