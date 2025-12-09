Kallas ve el uso de activos rusos como punto de inflexión y echa en falta presión a Moscú

Bruselas, 9 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este martes que usar los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania podría suponer un «punto de inflexión» y consideró que en las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos hay «falta de presión sobre Rusia».

La Comisión Europea ha propuesto un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones como una de las fórmulas para financiar a Ucrania en los próximos años. No obstante, Bélgica, país en el que se encuentra la mayoría de esos activos en Europa, se opone a la iniciativa.

En una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, Kallas destacó que el trabajo sobre esa propuesta está en marcha y confió en que los líderes de los Veintisiete logren un acuerdo al respecto en la cumbre europea que celebrarán la semana próxima en Bruselas.

«Aún no estamos ahí (en el acuerdo), pero el trabajo está en marcha y eso es importante porque podría ser un punto de inflexión de muchos modos», comentó.

En ese sentido, explicó que enviaría la señal a Rusia de que no puede «aguantar más» que la Unión Europea y a Ucrania de que el club comunitario le está «ayudando».

«También es una señal de que no puedes salir airoso de los daños que estás causando», agregó en referencia a Rusia.

Además, aseguró que si todos los Estados miembros de la Unión Europea hubieran dado el apoyo militar que ahora proporcionan a Ucrania en los primeros meses de la invasión a gran escala que empezó en 2022, «el resultado habría sido diferente».

«No hay mucha presión»

Sobre las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos con Rusia y Ucrania, Kallas consideró que lo que se ve «claramente es que no hay mucha presión sobre Rusia».

«No podemos terminar en una situación en la que haya un acuerdo de paz que recompense la agresión, porque entonces veremos más de ella», aseveró.

Al respecto, añadió que la guerra en Ucrania se prolonga porque Rusia «rechaza parar» y agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, «finge que Europa es el obstáculo para la paz cuando nada podría estar más lejos de la realidad».

«Esta guerra está teniendo lugar en suelo europeo, así que cómo termina la guerra importa a los europeos. No es de nuestro interés que Rusia vuelva a por más. El coste de apoyar a Ucrania hoy palidece en comparación con lo que tendríamos que gastar en una guerra a gran escala en la Unión Europea», advirtió.

Asimismo, subrayó que Europa tiene «la influencia económica para forzar un fin justo para esta guerra», pero que esa influencia «solo funciona cuando se usa», y consideró que por ese motivo se debe trabajar en el préstamo a Ucrania a partir de los activos rusos inmovilizados y aprobar más sanciones contra el Kremlin.

«Dar a Ucrania los recursos que necesita para defenderse no prolonga la guerra; puede ayudar a terminarla», comentó. EFE

