Kangding Ray, el arquitecto de la ‘rave techno’ en ‘Sirat’ que conquista Hollywood

4 minutos

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Al músico Kangding Ray, la oportunidad de componer la banda sonora de la española ‘Sirat’ le vino de la forma más orgánica posible, pero nunca imaginó que su particular estilo de ‘rave techno’ llegaría a oídos de un Hollywood que lo ha encumbrado con una nominación a los Globos de Oro y la preselección en la carrera hacia los Óscar.

«No me esperaba (la nominación al Globo de Oro a mejor banda sonora), porque la competencia es muy grande, pero estoy muy feliz por ver esto y me siento muy honrado», indica Ray en una entrevista con EFE.

En su primera nominación a estos premios, considerados la antesala de los Óscar, el artista francés también conocido como David Letellier compite por alzarse con el galardón el próximo 11 de enero contra compositores de la talla de Hans Zimmer (‘F1’), Alexandre Desplat (‘Frankenstein’), Jonny Greenwoood (‘One Battle After Another’), Ludwig Göransson (‘Sinners’) y Max Richter (‘Hamnet’).

El artista aterrizó en el proyecto que representa a España en la carrera por los Óscars cuando el director de la película, el español Oliver Laxe, lo contactó porque simplemente conocía su trabajo como productor de música electrónica.

«Le gustaba lo que hacía y pensó que tenía la textura y la atmósfera adecuadas para esta película», apunta el músico.

Un proceso creativo a ciegas

Lo más curioso de sumergirse en el proceso creativo de ‘Sirat’ radicó en un ejercicio de confianza ciega, ya que Ray compuso gran parte de la obra basándose solo en el guion y en las descripciones del director franco-gallego.

«Oliver me explicaba lo que veía en cada escena y cómo se lo imaginaba. Y luego, basándome en las emociones que nos despertaba o en el tipo de lugar, el papel de la música en cada escena, compuse temas o busqué sonidos y atmósferas que encajaran con la historia de los personajes», explica el artista.

​Sin posibilidad ver unas escenas que todavía no se habían grabado, sentir las emociones de los personajes o de poder ambientarse en el remoto desierto de Marruecos en el que tiene lugar la historia, Ray se adentró en la ardua tarea de dar sentido a la duda y el exilio interior que relata ‘Sirat’ a través del viaje de un hombre en busca de su hija desaparecida.

Para ello, empleó en todo momento los mismos elementos y las mismas texturas, que se van desintegrando a medida que se desarrolla la historia. «En cierto modo, es el mismo viaje espiritual que recorren», afirma.

El verdadero desafío no fue recrear la euforia de una fiesta, un entorno con el que se siente familiarizado como DJ, sino capturar la sutileza de la soledad y el dolor de los protagonistas, sin que la música llegase a eclipsar la narrativa.

«Fue un proceso muy delicado para que no resultara abrumador, pero a la vez lo suficientemente intenso como para mantener las emociones», agrega.

Del ‘underground’ de Berlín a la cima de Hollywood

Su debut en los Globos de Oro, así como la preselección de ‘Sirat’ en cinco categorías a los Óscar, incluidas las de mejor banda sonora y sonido, suponen un hito para la música electrónica de vanguardia que Ray asume «con gran responsabilidad».

«Obviamente no soy el primero en usar música electrónica en el cine, pero el hecho de que esta partitura provenga directamente del ‘underground’, de la música de baile y de la experimentación, significa mucho», celebra el compositor.

Este reconocimiento supone para el artista una oportunidad para dignificar una profesión en ocasiones estigmatizada y reducida a clichés atribuidos al «mundo de la noche».

«Me importa mucho que la gente vea esto, especialmente por la cultura de las fiestas libres, que a menudo es retratada bajo una luz negativa. Aquí se presenta como algo pionero, algo que nos revela quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad o, incluso, como especie», concluye. EFE

