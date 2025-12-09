Kany García anuncia una gira en 2026 por Europa y América Latina

1 minuto

San Juan, 9 dic (EFE).- La cantautora puertorriqueña Kany García anunció este martes las primeras paradas de lo que será su gira global en el 2026, con la que recorrerá múltiples ciudades de Europa y América Latina.

‘Kany García Tour 2026’ comenzará el próximo 17 de abril en Ciudad de México y, en esta primera fase, concluirá en Buenos Aires el 29 de agosto.

Tras el reciente lanzamiento de ‘Tierra mía’, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones, según explicó un comunicado.

«Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo», expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera.

La gira incluye conciertos en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Francia y Reino Unido.

Esta es solo la primera parte del itinerario oficial. Próximamente se anunciarán nuevas fechas y ciudades que formarán parte del tour 2026.

Ganadora de seis Grammys Latinos, Kany García es autora de éxitos como ‘Hoy ya me voy’, ‘Alguien’, ‘Duele menos’ y ‘Para siempre’, además de compositora de temas para destacados artistas. EFE

mv/rcf