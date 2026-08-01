Karim Daoud Anaya, protagonista de ‘Palestine 36’: «Nos negamos a aceptar el genocidio»

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David Álvarez

Guanajuato (México), 1 ago (EFE).- Frente a los intentos de “eliminar al pueblo palestino” en la Franja de Gaza, el cine es una forma de preservar nuestra “historia, cultura e identidad», afirma el actor palestino Karim Daoud Anaya, protagonista de ‘Palestine 36’ (2025), la película que inauguró la edición número 29 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2026.

“Estamos cansados y frustrados por nuestra forma de vida, pero también nos negamos a aceptar el genocidio o la visión enemiga de la historia”, confiesa Daoud Anaya en una entrevista con EFE, tras la proyección de la cinta en el Teatro Juárez de Guanajuato (centro de México), donde recibió una ovación de varios minutos.

La historia sigue a Yousef (Daoud Anaya), un joven que huye de un pequeño pueblo a Jerusalén en medio de los disturbios de lo que sería la Gran Revuelta Árabe (1936-1939), el conflicto que desafió el colonialismo británico y la inmigración sionista masiva.

Además explica que al retroceder en la historia, sobre todo a aquella época, permite comprender la separación que existe actualmente entre el pueblo palestino, marcado por la guerra entre Israel y Hamás, que “separa a muchas familias y afecta su vida cotidiana e incluso su identidad”.

“El (año) 36 fue importante por cómo se enfrentó Palestina a las fuerzas de ocupación (…) En la película vemos las diferentes clases sociales, y esa es una forma importante de mostrar las diferencias que existían en aquella época. Por muchas razones, la gente cree que es inusual ver esas diferencias, pero lo cierto es que siempre han estado ahí”, apunta.

‘Palestine 36’ ha recibido ovaciones en lo ancho de América, como ocurrió en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), sin embargo, en medio de aplausos y reconocimientos, Daoud Anaya (Qalqilya, 1996) reconoce que ese éxito no cambia su realidad y la de ningún artista palestino.

“Siempre ha sido difícil ser palestino, tanto en la vida cotidiana como en el mundo del arte y en muchos otros ámbitos, al final, todos estamos pensando principalmente en sobrevivir», señala.

Apoyo de Hollywood

Pese a ello, el intérprete destaca que ‘Palestine 36’ es el único largometraje rodado en Palestina desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 con figuras como Jeremy Irons y Robert Aramayo, reciente ganador del BAFTA a mejor actor.

“Es increíble ver la empatía y la solidaridad de la gente. Ha sido muy poderoso trabajar con personas que se han involucrado en este proyecto y escuchar también las voces de los demás», resalta.

Más allá del alcance internacional de ‘Palestine 36’, el actor insiste en que el verdadero valor del filme reside en su capacidad de llegar al público con realidades muy diferentes a las que actualmente sufren los palestinos.

«Creo en el mensaje de la película. Es fantástico llegar a un público amplio, pero lo importante es proyectarla a la gente y así empieces a recomendarla a tu vecino», afirma.

La edición número 28 del GIFF finalizará el próximo 2 de agosto en San Miguel de Allende, última sede del certamen en la que celebridades como la actriz mexicana Marina de Tavira también fueron homenajeadas. EFE

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