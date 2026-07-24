Karim Khan acusa a CPI de negarle un proceso justo y recurrirá su destitución como fiscal

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La Haya, 24 jul (EFE).- El ya exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan aseguró este viernes que la Asamblea de los Estados Partes del tribunal decidió destituirlo mediante un procedimiento que vulneró sus derechos fundamentales y anunció que impugnará la decisión por “todas las vías legales disponibles”.

Tras la votación celebrada en Nueva York, el equipo jurídico de Khan aseguró, en una reacción compartida con EFE, que la decisión «no está respaldada por ninguna conclusión jurídica ni debidamente fundamentada» que determine que el jurista británico incurrió en mala conducta o incumplió sus obligaciones como fiscal.

Khan «impugnará la legalidad y la equidad de la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles» y «se reserva expresamente todos sus derechos», añade.

Los abogados recordaron además que Khan ha negado «desde el principio» las acusaciones de conducta sexual indebida formuladas por una empleada y continúa rechazándolas.

El procedimiento disciplinario contra Khan se inició tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones formuladas por una antigua colaboradora de Khan, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía.

Su equipo jurídico reprochó a la Asamblea haber ignorado las conclusiones de un panel jurídico independiente nombrado por la Mesa de la Asamblea, órgano ejecutivo de la CPI compuesto por veintiún de los 125 países miembros, que concluyó por unanimidad que la investigación de la OIOS no acreditaba una conducta constitutiva de mala conducta con el estándar jurídico exigido «más allá de toda duda razonable».

En ese sentido, Khan afirmó que la votación «no sigue ni las pruebas ni las conclusiones de la única decisión judicial adoptada sobre este asunto».

Además, la defensa enumeró varias irregularidades que, a su juicio, invalidan el procedimiento: que la Mesa ignorara el dictamen del panel judicial; que Khan no pudiera presentar alegaciones ni participar en la sesión en la que se decidió su destitución; que tampoco se permitiera intervenir a sus abogados; y que las reglas del procedimiento fueran modificadas durante la tramitación del caso.

«Cualquiera de estos defectos habría sido grave. Juntos significan que la destitución de Khan fue decidida mediante un procedimiento en el que nunca se le dio una oportunidad justa de ser escuchado y en abierta contradicción con las conclusiones de los jueces independientes que examinaron la totalidad de las pruebas», afirmó el equipo defensor.

Así mismo, advirtió de que la decisión tiene consecuencias que van más allá del caso del fiscal.

«La independencia de la CPI depende de que sus cargos electos estén protegidos frente a procesos de destitución que sean políticos, procesalmente injustos o incompatibles con las conclusiones de órganos judiciales independientes», señaló.

Los abogados añadieron que «el fiscal de esta Corte ha sido destituido mediante una votación ejecutiva mientras estaba sometido a sanciones y cuando la Corte afronta una inmensa presión política». EFE

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