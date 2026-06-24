Karim López, primer jugador nacido en México elegido en primera ronda del draft de la NBA

Compartir

1 minuto

Nueva York (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Karim López fue elegido este martes con el número 21 por los Detroit Pistons y se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA.

López se fue a los 14 años a jugar con el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y vivió su última experiencia en los New Zealand Breakers.

Promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y tuvo un 49 % de acierto en tiros de campo con los Breakers.

López integrará a unos Detroit Pistons que cayeron en las semifinales del Este en la última temporada. EFE

am/car