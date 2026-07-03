Karim López confía en que su ambición lo hará marcar diferencia en los Grizzlies de la NBA

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México, 2 jul (EFE).- Karim López, primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda de la NBA, confió este jueves en que ambición lo llevará a marcar diferencia en los Memphis Grizzlies, equipo que lo eligió.

«Soy demasiado ambicioso, por lo que tengo expectativas muy altas para mí mismo. Quiero ser un jugador que contribuya a ganar y ayudar a construir un equipo triunfador. Yo no escogí a dónde ir, ellos me escogieron y eso motiva, enciende mi fuego para demostrar que no se equivocaron», aseveró el joven de 19 años.

López, originario de Hermosillo (Sonora) fue elegido en el lugar número 21 de la primera ronda del Draft de la NBA por los Detroit Pistons y luego canjeado a los Memphis Grizzlies, equipo con el que debutará en el torneo de la Salt Lake City Summer League, previo a la temporada de la liga.

«Tardé más tiempo de lo que esperaba en ser seleccionado, pero así son las cosas en la vida. Tuve la suerte de ir a un equipo que me valora, que está en buena posición para el futuro, así lo he hablado con mis compañeros y con el coach», apuntó.

Los Memphis Grizzlies, dirigidos por el finlandés Tuomas Iisalo, terminaron decimoterceros la campaña pasada en la Conferencia del Oeste de la NBA.

Para esta temporada cuentan con varios jóvenes buscará construir un equipo competitivo, señaló Karim López.

«Tenemos un equipo joven, con muchos talentos, tenemos jugadores de 18, 19 20 años, creo que hay un gran futuro en la franquicia, hay un excelente entrenador, eso hace que confiemos en que se vendrá una nueva era en los Griezzlies», puntualizó.

En esa labor, el exjugador de los New Zealand Breakers, de la liga de baloncesto de Australia, espera ser una pieza importante.

«Estoy emocionado porque creo que esto es sólo es el comienzo de algo que puede llegar a ser muy grande. No es como que ya llegué y no debo hacer nada, no quiero ser un jugador mediocre, sino alguien que tenga un impacto inmediato y a futuro y para ese camino sólo está el trabajo, ese es mi objetivo», subrayó.

El joven de 2.06 metros de estatura reconoció que su mentalidad fue lo más importante para llegar a la NBA, un sueño al que espera dijo se unan más compatriotas.

«Siempre creí que llegaría a la NBA. Es parte de mi mentalidad. Fui mejorando y tomando experiencia, pero siempre tuve la determinación de que iba a llegar y ahora me siento muy contento. Veo el baloncesto en México que progresa. Fui el primero en ser elegido en la primera ronda, pero no pienso que seré el último, tengo confianza en que se vendrán más compatriotas», concluyó.EFE

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