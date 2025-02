Karla Sofía Gascón: «Se me ha condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio»

Nueva York, 2 feb (EFE).- La actriz española Karla Sofía Gascón, en el medio de una polémica por una serie de antiguas publicaciones en su cuenta de X de contenido racista y políticamente muy incorrectos, se quejó este domingo de que no se le esté escuchando cuando dice que «la mayoría» son falsos, aunque no aclara cuáles son verdaderos.

«Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme», dice en unas declaraciones a la cadena CNN en español en las que añade que no piensa renunciar a su nominación a los Óscar como mejor actriz por una película en la que «me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca».

En unas declaraciones en las que rompe a llorar en una ocasión -más por rabia que pena- afirma que ha hablado con Selena Gomez y le ha asegurado no haber escrito un tuit en el que la insultaba, y ha hablado igualmente con Zoe Saldaña, ambas compañeras suyas de reparto en ‘Emilia Pérez’.

«Ellas me conocen perfectamente. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas», señala como curiosa explicación para negar sus acusaciones.

Y para apuntalar su rechazo al racismo, afirma que siempre ha «defendido a las personas negras, un pueblo que ha sido masacrado y violentado en muchas ocasiones y con el que me siendo muy identificada (por) lo que me está pasando en este momento», añade sin rubor.

Aun así, reconoce indirectamente que sí escribió algunos de aquellos tuits que la persiguen desde hace cuatro días y se anima a pedir disculpas, pero únicamente por sus ‘formas’.

«Lo primero, quiero pedir mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, presente y futuro», afirma Gascón, sin admitir en ningún momento culpa concreta por alguno de los tuits donde se explaya contra los marroquíes y los musulmanes, además de disparos a diestra y siniestra contra el mundo de Hollywood al que ahora aspira a entrar.

Gascón no tiene reparos en calificar de «maravillosa» su interpretación en ‘Emilia Pérez’, y no duda de que la campaña que enfrenta estos días es obra de alguien que «lo hace para que yo no esté ahí», pero subraya que no tienen ninguna intención de renunciar a esa nominación.

«No puedo renunciar a mi nominación porque lo que se está valorando es mi trabajo actoral (y ademas) no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie ni soy racista. No tengo nada que ocultar y por eso no tengo por qué renunciar», remacha. EFE

