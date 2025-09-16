Karla Sofía Gascón protagonizará la comedia italiana ‘Scuola di seduzione» de Verdone

2 minutos

Roma, 16 sep (EFE).- La actriz española Karla Sofía Gascón será una de las protagonistas de la comedia italiana ‘Scuola di seduzione’ (Escuela de seducción), obra del popular actor y cineasta Carlo Verdone, según ha anunciado este martes en sus redes sociales.

«Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de ‘Scuola di seduzione’ Italia», escribió la estrella de ‘Emilia Pérez’ (2024) en su perfil de Instagram.

Verdone, uno de los actores cómicos más populares de Italia desde los años Ochenta, anunció en la misma red social este proyecto, que llegará a través de ‘Paramount’ el próximo año.

«Hoy es un día muy particular. Estoy muy contento porque me encuentro en el set de mi película número 28. Esperamos hacerlo bien… yo haré lo posible», afirmó.

La película está ambientada en una época en la que la Inteligencia Artificial es capaz de influir incluso en las relaciones sentimentales para retratar a seis personajes marcados por sus inseguridades afectivas, según informa ‘Cinecittà News’.

La madrileña regresa de este modo a Italia después de su reciente paso por Venecia, donde el pasado 30 de agosto recibió el Premio Kíneo como mejor actriz internacional por ‘Emilia Pérez’, meses después de la polémica por sus comentarios en redes sociales.

Esta producción italiana no es la primera de Gascón tras la polémica que lastró su candidatura al Óscar por ‘Emilia Pérez’, sino que se ha sumado a otros proyectos como el western ‘Trinidad’, con Paz Vega y Gabriela Andrada. EFE

