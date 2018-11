Zúrich, 1961.

St. Petersinsel, 1963.

Sachsenring, 1962.

Sicily,1958. Lugar y fecha desconocidos.

Zúrich, cerca de 1962.

Zúrich, cerca de 1975.

Lugas y fecha desconocidos. Fecha y lugar desconocidos. Fecha y lugar desconocidos. Lugar y fecha desconocidos. Lugar y fecha desconocidos. Lugar y fecha desconocidos.

Image gallery about the work of Swiss photographer; Karlheinz Weinberger