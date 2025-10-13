Karpin dice que Bolivia es uno de los rivales más fuertes de Rusia en los últimos tiempos

Moscú, 13 oct (EFE).- El seleccionador ruso, Valeri Karpin, calificó a la selección de Bolivia este lunes, la víspera del partido amistoso que disputarán en el estadio del Dinamo Moscú que lleva el nombre del legendario Lev Yashin, como «uno de los contrincantes más fuertes» de Rusia en los últimos tiempos.

«Lo valoro como uno de los contrincantes más fuertes de los últimos tiempos», dijo en rueda de prensa el exjugador del Celta, Real Sociedad y Valencia.

Karpin comparó al equipo boliviano con el de Irán, con el que Rusia jugó un amistoso el pasado 10 de octubre, pero destacó que ambos «se diferencian por el estilo».

«No es un equipo tan potente como el de Irán, pero diría que es más latinoamericano… más técnico, les gusta trabajar con el balón», señaló.

La selección de Bolivia concluyó en séptimo lugar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, por lo que ganó un puesto como representante de la Conmebol en la repesca internacional.

Rusia está excluida de las competiciones europeas con motivo de la guerra de Ucrania, por lo que no participa de la fase de clasificación para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. EFE

