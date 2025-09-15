Kast, candidato chileno ultraderechista, visita a Meloni para abordar política migratoria

Santiago de Chile, 15 sep (EFE).- El candidato presidencial ultraderechista chileno José Antonio Kast se reunió este lunes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que en el primer debate electoral señaló como modelo de referencia para su proyecto de gobierno en Chile, con la que trató diversos temas, incluida su polémica política migratoria.

“Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve», afirmó Kast.

El candidato presidencial del Partido Republicano adelantó que en los próximos días presentará un plan con «medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales».

Kast, que postula por tercera vez a La Moneda, aprovechó de lanzar dardos contra su principal adversaria electoral, la candidata del oficialismo y de una amplia coalición de izquierda, Jeanette Jara.

«Mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva», sostuvo.

El vínculo político entre Kast y Meloni se remonta a 2019, cuando la líder italiana impulsaba el crecimiento de Fratelli d’Italia, de corte conservador y nacionalista, y el exparlamentario chileno presentaba ante el país al Partido Republicano.

Meloni declaró en 2023 emergencia nacional por la migración irregular tras el desembarco de 3.000 personas en Italia en tres días.

Tras pasar el fin de semana en Italia, Kast y su familia regresarán a Chile el próximo martes, según la prensa local.

Chile celebrará la primera vuelta presidencial el 16 de noviembre, junto con los comicios parlamentarios para elegir al Congreso entero (155 diputados) y a 23 de los 50 senadores.

Los analistas coinciden en que serán unos comicios muy polarizados y, aunque todas las encuestas apuntan a un balotaje entre Kast y Jara, la obligatoriedad del voto por primera vez desde 2012 en unas presidenciales deja el escenario abierto. EFE

