Kast da continuidad a política migratoria chilena y expulsa a primer grupo de irregulares

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Santiago de Chile, 16 abr (EFE).- El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast deportó este jueves a Bolivia, Ecuador y Colombia a los primeros migrantes irregulares de su mandato que habían cometido delitos o faltas administrativas en Chile, una política que no es nueva y que comenzó en administraciones anteriores.

El vuelo, que partió este jueves desde el aeropuerto Grupo de Aviación N°10 de la Fuerza Área de Chile (Fach), en Santiago, viajaba con 40 personas (17 bolivianos, 4 ecuatorianos y 19 colombianos) y hará paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.

Los deportados tenían órdenes de expulsión tras haber cometido distintas faltas administrativas o delitos, como robo con violencia, receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma y munición, según datos oficiales.

«Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses», anunció, sin dar detalles sobre la frecuencia de vuelos o autobuses, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Durante la Administración del progresista Gabriel Boric (2022-2026) se realizaron más de una veintena de vuelos y se deportaron cerca de 4.500 personas que tenían órdenes vigentes de expulsión, según el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamin).

En 2025, el último año completo de mandato, fueron un total de 1.117 extranjeros expulsados.

De acuerdo a medios locales, hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 denunciadas por fraude, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular y se encuentra construyendo una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El llamado «Plan Escudo Fronterizo» del líder del Partido Republicano chileno incluye también la aprobación de un proyecto de ley en trámite para tipificar la migración irregular como delito y la puesta en marcha de «incentivos» para que los extranjeros en situación ilegal abandonen Chile de manera «voluntaria». EFE

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