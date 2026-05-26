Kast designa embajadores en España y México a expresidente del Senado y a antiguo senador

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Santiago de Chile, 26 may (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, designó este martes embajador en España al expresidente del Senado Juan Antonio Coloma, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) -único durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989)-, y embajador en México al exsenador de la derecha tradicional Francisco Chahuán.

Coloma, de 69 años, es abogado y uno de los políticos con mayor trayectoria parlamentaria en Chile, siempre en el marco de la UDI, formación fundada por el ultraliberal Jaime Guzmán, uno de los principales ideólogos políticos de la dictadura y arquitecto de la Constitución de 1980, aún vigente aunque con importantes enmiendas.

«Fue diputado entre 1990 y 2002, y posteriormente senador desde 2002 hasta 2026. Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, el abogado presidió la Cámara Alta», dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

En su actividad de más de tres décadas en el Congreso chileno tuvo experiencia diplomática al encabezar la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y participó en el grupo interparlamentario chileno-alemán.

Entre 1977 y 1989, durante la dictadura cívico-militar, ejerció como miembro del Consejo de Estado y participó en la gestación de la citada Constitución.

Chahuán, de 55 años, también es abogado con más de dos décadas de experiencia legislativa con el partido Renovación Nacional (RN), al que perteneció el expresidente Sebastián Piñera, y preside la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA).

«Ejerció como diputado entre 2006 y 2010, periodo en el que formó parte de los grupos interparlamentarios chileno-chino, chileno-palestino, chileno-sirio, chileno-sueco, chilenoruso y chileno-indio. Como senador ejerció entre 2010 y 2026», reseñaron.

El ministerio destaca su «especialidad en Tolerancia y Paz por la Universidad Católica de Murcia». También presidió en dos oportunidades la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integró el Grupo de Diálogo Político Chile-China entre 2023 y 2024.

El anuncio fue parte del nombramiento de sus pares Alfonso Silva en China, Rodrigo Olsen en Suecia y Jorge Tarud en Bélgica.

Además, se informó el ascenso al grado de embajador del diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia. EFE

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