Kast destituye a ministra de Seguridad ante falta de resultados frente al crimen en Chile

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, removió el martes a la ministra de Seguridad, ante la caída de su popularidad por falta de resultados rápidos en su promesa de «mano dura» frente a la criminalidad.

El ultraderechista destituyó también a la ministra Secretaria General de Gobierno, en el cambio ministerial más rápido desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.

«No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado en esta etapa de gobierno», dijo Kast en la ceremonia de toma de juramento de quienes ejercerán los nuevos cargos.

El mandatario explicó que «en base al sentido de urgencia» que hoy tiene el país y «la necesidad de responder a las tareas que Chile le encomendó» decidió realizar el ajuste a 69 días de asumir el poder.

Kast le pidió la renuncia a la ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, un cargo clave de su gabinete para el objetivo de frenar la delincuencia y la migración irregular como prometió en campaña.

«Este es el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, o sea, ni siquiera pasaron los cien primeros días», dijo a la AFP el analista de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza.

Kast asumió el cargo el 11 de marzo, en reemplazo del mandatario izquierdista Gabriel Boric.

-Sin plan-

Steinert fue duramente criticada por los pocos resultados exhibidos en estos dos meses en materia de seguridad, su falta de experiencia política y escaso manejo comunicacional.

La semana pasada, al exponer en el Congreso, reconoció que «no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado y concreto» por parte de los parlamentarios.

«Aquí ha habido un gobierno que ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo», criticó la senadora de oposición Paulina Vodanovic.

«En materia de seguridad, es gravísimo que hayamos estado 68 días sin un plan», agregó la legisladora socialista.

Kast removió también de su cargo a la ministra Secretaria General de Gobierno, o vocera oficial, Mara Sedini. Junto a Steinert, eran las peores evaluadas del gabinete, según encuestas.

Los sondeos también han sido desfavorables para Kast.

La ultima encuesta semanal de Cadem le dio un respaldo del 36%, el más bajo desde que asumió, y una desaprobación del 57%.

– Prioridad económica –

En reemplazo de Steinert, Kast nombró en la cartera de Seguridad al actual ministro de Obras Públicas, Martin Arrau.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, también oficiará como vocero, mientras que el ministro de Transporte, Louis de Grange, tomará a su cargo la cartera de Obras Públicas.

Kast ganó la elección con la promesa de poner en marcha un gobierno de «emergencia» que combatiera con prioridad la delincuencia y migración irregular.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en el país con la llegada de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región.

La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

Pero en las calles ha aumentado la violencia de los delitos, lo que repercute en la percepción de inseguridad de la población.

Kast planteó, en cambio, al Congreso una megarreforma económica, con un amplio abanico de medidas con las que apunta a hacer crecer la economía local, que en el primer trimestre del año cayó 0,5%.

El plan contempla la reducción del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27 al 23%, entre otras medidas criticadas por la oposición, que afirma sólo beneficia a los «más ricos».

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