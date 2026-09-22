Kast dice ante la Asamblea de la ONU que Chile «comienza a caminar hacia el desarrollo»

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Naciones Unidas/Santiago de Chile, 22 sep (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes que el país «comienza a caminar hacia el desarrollo» y que «las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha», en su primer discurso como jefe de Estado ante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

«Nuestro gobierno partió de una convicción: el orden no es contrario a la libertad. El orden es una de las condiciones de la libertad», señaló el mandatario en un discurso en el que también recalcó sus políticas en materia de seguridad.

«Libertad para poder volver tranquilo a casa y no ser víctima del crimen organizado. Libertad para emprender y no ser obstaculizado por la acción del Estado. Libertad para invertir y no enfrentar el continuo cambio de las reglas del juego», enfatizó Kast en una intervención que se extendió por cerca de 19 minutos.

Chile está devuelta

En un sintético análisis que repasó las últimas décadas, el mandatario chileno señaló que su país ha tomado «malas decisiones», entre ellas impulsar políticas públicas que «aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender».

«Chile se estancó», puntualizó Kast, que se refirió luego a la ola de protestas que remeció al país a fines de 2019 como «un momento muy duro donde reinó el caos y se impuso el desorden».

A seis meses de iniciada su administración, el jefe de Estado aseguró que «Chile está de vuelta», y aseguró que hoy el país es «más seguro, más competitivo y con menos burocracia».

Política de seguridad

El líder conservador hizo hincapié en su política de seguridad, destacando el despliegue del llamado Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que incluye zanjas en zonas limítrofes, iniciativas legales contra la inmigración irregular y uso de tecnología.

«Nuestras fronteras, están más controladas. Hemos reducido en un 86 % el ingreso irregular; se ha expulsado a un 50 % más de personas que el año anterior», afirmó.

En esa línea, celebró la articulación regional en torno al Acuerdo de Santiago, un esfuerzo por combatir al crimen organizado transnacional que incluye a países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

«La tarea no está terminada, recién comienza. Un país más seguro, es un país con más confianza. Donde hay confianza, hay más crecimiento, empleo e inversión», indicó.

Con respecto a América Latina, Kast afirmó que «por primera vez los gobiernos se están coordinando de verdad» y se están generando «acciones concretas contra el crimen organizado, el control migratorio y forjando oportunidades de desarrollo conjunto».

«Creo sinceramente que la próxima década puede ser la nuestra», subrayó, en un contexto en el que 12 países de la región están bajo gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina y el Caribe.

«América Latina es el continente del futuro y quienes lideramos el continente hoy estamos dispuestos a impulsar ese cambio. Las relaciones con nuestros países vecinos Perú, Bolivia y Argentina, están en un buen momento. Y estamos reanudando, nuestro relacionamiento con Venezuela», destacó.

«Bajo un nuevo liderazgo se han abierto puertas que estuvieron cerradas durante muchos años. Algunos nos dirán que no reconozcamos ese cambio. Otros nos dirán que nos alineemos incondicionalmente con él. Chile no hace ni una cosa ni la otra», puntualizó en relación a Venezuela.

La delegación chilena confirmó que durante esta jornada Kast participará además en la reunión convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco del Escudo de las Américas, una coalición internacional contra el crimen organizado promovida por la Casa Blanca. EFE

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