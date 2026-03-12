The Swiss voice in the world since 1935
Kast dice en su primer discurso que Chile está «en peores condiciones de lo que pensaba»

Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este miércoles que recibió un país «en peores condiciones de lo que podía imaginar» y con «las finanzas públicas debilitadas» en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de la Moneda (sede de gobierno).

«Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado», dijo Kast. EFE

