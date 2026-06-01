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Kast dice que su política de austeridad causará «dolor», pero no habrá recortes sociales

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Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este lunes ante el Parlamento que su política de austeridad, con la que busca ordenar las finanzas públicas y elevar el crecimiento económico, causará «dolor», pero reiteró que no habrá recortes en ayudas y derechos sociales.

«No será rápido, va a haber dolor. No les voy a prometer milagros, pero sí les prometo que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas, vamos a devolverle credibilidad a las cifras fiscales de Chile y vamos a poner el crecimiento económico en el centro», indicó el mandatario ultraderechista durante su primer discurso sobre el estado del país en la sede del Congreso, en Valparaíso. EFE

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