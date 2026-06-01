Kast dice que su política de austeridad causará «dolor», pero no habrá recortes sociales

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Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este lunes ante el Parlamento que su política de austeridad, con la que busca ordenar las finanzas públicas y elevar el crecimiento económico, causará «dolor», pero reiteró que no habrá recortes en ayudas y derechos sociales.

«No será rápido, va a haber dolor. No les voy a prometer milagros, pero sí les prometo que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas, vamos a devolverle credibilidad a las cifras fiscales de Chile y vamos a poner el crecimiento económico en el centro», indicó el mandatario ultraderechista durante su primer discurso sobre el estado del país en la sede del Congreso, en Valparaíso.

Kast reiteró que la situación económica y fiscal del país «es incluso más compleja» de lo que creía antes de llegar al poder, el pasado 11 de marzo, y justificó su ambicioso plan de ajustes, con el que aspira a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses.

«Habrá presiones, habrá ruido, habrá días duros. Nuestro Gobierno no se va a desviar del camino. Ante el dilema entre la popularidad y la responsabilidad, elegimos siempre la responsabilidad. Porque la popularidad pasa, pero las consecuencias de gobernar mal las pagan, durante años, las familias chilenas», indicó el líder del Partido Republicano chileno.

A pocos días de llegar al poder, el gobernante ordenó un recorte del 3 % promedio en todos los ministerios, que hasta ahora alcanza los 2.000 millones de dólares en total, según datos oficiales.

El Ministerio de Salud es el más perjudicado, con un recorte de 462 millones de dólares, equivalente al 2,5 % de su presupuesto, mientras que Cultura es que el sufre el mayor porcentaje de ajuste, cercano al 10 %.

El mandatario insistió este lunes en que los recortes no van a afectar a ayudas o derechos sociales y que los ajustes están dirigidos a mejorar la eficiencia de las distintas políticas y programas públicos.

«Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales», indicó el mandatario, que recordó que en 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7 % del PIB, «más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido».

La economía del mayor productor de cobre del mundo creció un 2,5 % el año pasado y registró una inflación del 3,5 %, mientras que el desempleo superó el 8 %.

Horas antes de ofrecer su primera «Cuenta Pública» en el Parlamento, el Banco Central chileno publicó que la economía del país sudamericano se contrajo un 1,2 % interanual, lo que supone la cuarta caída consecutiva y la mayor desde marzo de 2023.

La semana pasada, además, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el desempleo de abril superó la barrera del 9 %.

«Hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5% y creaba miles de empleos. Ese Chile se estancó. El estancamiento no hace ruido, no sale en los titulares, no tiene el dramatismo de una catástrofe, pero destruye», agregó.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el regreso a la democracia, ha tenido un inicio de mandato complejo, marcado por una abrupta caída en las encuestas y por un anticipado cambio de gabinete apenas dos meses después de llegar al cargo, en el que a removió a su vocera y a la ministra de Seguridad.

Sus primeros dos meses en el poder han estado marcados también por la tramitación en el Parlamento de una megarreforma que contempla significativas bajadas de impuestos para las empresas, que está considerada su proyecto estrella y con la que busca elevar el crecimiento al 4 % al final de su mandato, así como fomentar el empleo. EFE

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