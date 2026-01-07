Kast expresa en Perú la intención de tener «buenas relaciones como vecinos»

Lima, 7 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó este miércoles en Lima la intención de «tener buenas relaciones como vecinos» con Perú y de abordar algunos temas que los afectan como el crimen organizado, la migración irregular y la minería ilegal, durante su visita al presidente interino de Perú, José Jerí, en el Palacio de Gobierno.

En unas breves palabras al inicio del encuentro con Jerí, Kast remarcó que Chile y Perú son buenos vecinos, y que tal como ha hecho recientemente en Argentina y Ecuador, espera reforzar las relaciones con los países más próximos en la región.

Después de agradecer a Jerí por darle un espacio para el encuentro, el mandatario electo mencionó algunos de los temas que «nos afectan a todos» como el crimen organizado, «una industria que no respeta banderas ni fronteras», sobre el cual afirmó que deben afrontarlo «de manera conjunta».

De la misma forma, Kast citó la migración irregular que ha llegado a esta zona del continente y que responde también a la «persecución política» y a una migración «no voluntaria» que ha terminado afectando a todos los países que han recibido a estos migrantes.

El líder ultraderechista remarcó la necesidad de dar «certeza jurídica» a los inversionistas y de buscar la complementariedad con Perú en temas comerciales, de turismo e inversiones privadas.

Kast también señaló que no quiere que la minería ilegal afecte a su país y que «no tenga salida por ningún puerto» de las naciones afectadas por ese fenómeno, al insistir en la urgencia de medidas conjuntas para combatir esa actividad ilícita.

El mandatario electo de Chile visita a Jerí acompañado por una delegación con legisladores y autoridades regionales de Arica y Parinacota, además de Tarapacá, territorios arrebatados por Chile a Perú en la Guerra del Pacífico (1879-1884).

Por su parte, el derechista Jerí resaltó que la relación bilateral con Chile es una política de Estado que se conduce en un marco de amistad y cooperación porque son países vecinos con lazos históricos, económicos y comerciales.

El gobernante interino coincidió en que los temas más urgentes por abordar son la lucha contra la delincuencia organizada y frenar la migración irregular, que afectan a ambas naciones, motivo por el que se tratará en el encuentro la propuesta de Kast de establecer un corredor para el retorno a Venezuela de migrantes irregulares de esa nación.

A su vez, indicó que uno de los retos es la promoción del comercio y el turismo, además de una proyección conjunta hacia el Asia Pacífico.

«Estoy convencido de que este primer encuentro permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto y continuar fortaleciendo nuestros vínculos», expresó Jerí.

El gobernante peruano recibió a Kast en el Palacio de Gobierno con honores de jefe de Estado, acompañado por los integrantes de su gabinete y el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, entre otras autoridades peruanas.

Tras el diálogo conjunto, Jerí ofrecerá un almuerzo a Kast antes de concluir con la visita y ofrecer declaraciones a la prensa sobre la cita. EFE

