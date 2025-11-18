Kast habla con Milei sobre «las enormes oportunidades hacia más libertad en Latinoamérica»

Santiago de Chile, 18 nov (EFE).- El candidato ultraderechista, José Antonio Kast, informó este martes que mantuvo una «muy buena conversación» telefónica con el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre «las enormes oportunidades que tiene América Latina hacia un futuro con más libertad».

«Acabo de tener una muy buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico», indicó en X el abogado ultracatólico, de 59 años.

«¡LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!», publicó después el mandatario argentino en su X tras repostear el mensaje de Kast.

Con el 23,9 % de los votos, Kast pasó a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre junto a la izquierdista Jeannette Jara, que ganó por poco margen con el 26,8 % el domingo.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra Boric, se encontraba en medio de una visita por el sur de Chile, uno de sus principales bastiones, cuando habló con Milei, a quien le une una gran afinidad ideológica.

Ambos se han reunido en varias ocasiones y participan con frecuencia en distintos foros internacionales de ultraderecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés).

Como ocurrió en Argentina, Kast superó a la derecha tradicional, que quedó relegada a un quinto lugar y se unirá al ultraderechista en la segunda vuelta.

Durante el gobierno progresista de Gabriel Boric, Milei nunca ha realizado una visita oficial a Chile y sus únicos viajes al país trasandino fueron por invitaciones particulares. EFE

