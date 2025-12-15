Kast insiste en un «gobierno de emergencia» y dice que reunión con Boric fue muy positiva

Santiago de Chile, 15 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, insistió este lunes en que el país necesita «un Gobierno de emergencia» y subrayó que esa será su primera misión tras ser recibido en el Palacio de la Moneda por el actual jefe de Estado, el progresista Gabriel Boric.

Una reunión habitual y protocolaria de cara al traspaso de mando, previsto para el próximo 11 de marzo, que Kast calificó como «muy positiva y republicana», un término que en Chile se utiliza para definir el entendimiento entre las distintas bancadas políticas por el bien del Estado.

«Fue una reunión muy republicana en el sentido amplio de la palabra para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el Gobierno saliente y el entrante», señaló Kast en una escueta declaración a la prensa reunida en el patio de la casa de Gobierno.

El ultracatólico, que eludió responder preguntas, agregó que el «gobierno de emergencia» que propone «tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios en los que habrá acuerdos, porque hay situaciones que afectan de forma transversal como seguridad, salud, vivienda».

El presidente electo, que ganó las elecciones con un 58,1 % por un amplio margen frente a la izquierdista Jeannete Jara, acudió a La Moneda acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió; el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y varias de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico, Jorge Quiroz, a quien se perfila como posible ministro.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Hasta el momento, la incógnita sobre qué tipo de gobierno conformará el fundador del Partido Republicano (PR) sigue abierta, mientras aliados y colaboradores se reúnen en su centro de operaciones en la comuna capitalina de Las Condes, conocido como «La Moneda Chica» para empezar a planificar el aterrizaje en el poder.

El abogado, que logró la victoria presidencial en su tercer intento (después de 2017 y 2021), deberá negociar con el abanico de fuerzas que componen la derecha chilena, desde las huestes más radicalizadas hasta los partidos más tradicionales del sector, generando consensos para trabajar en un Parlamento sin mayorías. EFE

