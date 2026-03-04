Kast no retomará el traspaso de mando con Boric, pero «deja abierto el diálogo» en Chile

Santiago de Chile, 4 mar (EFE).- Las reuniones bilaterales entre el presidente saliente y el entrante de Chile «se cierran», pero «el diálogo queda abierto», dijo este miércoles Mara Sedini, portavoz del futuro Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, como respuesta a la invitación del izquierdista Gabriel Boric de retomar el proceso de traspaso de mando suspendido por acusaciones de falta de transparencia sobre el cable submarino chino.

«Nunca hemos cortado el diálogo, sigue abierto con el Gobierno actual», dijo Sedini en un punto de prensa para abordar un escenario inédito en Chile de quiebre de traspaso de poder entre gobiernos entrante y saliente, a una semana de concretarse el cambio en la Presidencia.

La tensión entre Boric y Kast escaló el martes tras una abrupta suspensión de la reunión en la que ambos debían abordar la construcción del polémico cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Kast abandonó La Moneda (sede de gobierno) cuando Boric se negó a retractarse de unas declaraciones efectuadas en una entrevista en la que aseguró haber conversado por teléfono con el futuro presidente el 18 de febrero sobre el proyecto chino.

El futuro mandatario, que llegará al poder el 11 de marzo, anunció entonces el fin del proceso de transición entre ambas administraciones, acusó falta de transparencia por parte de la actual en el traspaso de mando y señaló que lo que Boric le comentó en la mencionada llamada eran «más enunciados» que información.

Sedini reiteró este miércoles que «se dieron enunciados pero no se informó del avance, gravedad y consecuencias» del proyecto y criticó que los antecedentes tampoco se entregaran al futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, el 13 de febrero, en la reunión bilateral de traspaso con su homólogo actual.

Kast anunció el martes la formación de un equipo de trabajo específico, liderado por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, para fiscalizar al gobierno saliente y recopilar toda la información existente, tanto en ministerios como en otros organismos del Estado, tanto en este proyecto como en otros temas como las finanzas públicas y eventuales «amarres» que estaría dejando la actual administración.

En las últimas horas, se han conocido más detalles sobre el manejo del asunto. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó el martes que también entregó «información suficiente» sobre el proyecto de cable chino a su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, el 3 de febrero, durante su reunión de traspaso.

Antes, el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, citado en una comisión del Senado, aseguró que tres funcionarios de Washington les transmitieron los riesgos del cable submarino para la seguridad nacional y regional y que la embajada de EE.UU. en Chile informó de siete ciberataques de origen chino que habrían afectado a empresas de telecomunicaciones y de la construcción, por lo que decidieron frenar el decreto que llevaría a su aprobación.

El polémico proyecto ha abierto, también, una crisis diplomática con EE.UU. después de que la Administración de Donald Trump revocara el 20 de febrero las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos Muñoz, tras acusarlos de «socavar la seguridad regional».

El Gobierno de Boric asegura que la sanción estadounidense a los tres funcionarios chilenos es «inédita» y envió una nota de protesta en respuesta.

Ante las presiones de EE.UU., Chile ya había descartado un proyecto de telescopio chino en el desierto de Atacama y, en 2021, un acuerdo chino-alemán para fabricar pasaportes y documentos de identidad. EFE

