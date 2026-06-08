Kast pide al Senado aprobar su megarreforma y dice que la ciudadanía «quiere un cambio»

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Santiago de Chile, 8 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, instó este lunes al Senado a que apruebe su controvertida megarreforma económica y tributaria porque, dijo, la ciudadanía mostró en las urnas el pasado diciembre que «quiere un cambio».

La Cámara Alta, donde no existe una mayoría clara, votará previsiblemente en los próximos días si aprueba «en general» la iniciativa -considerada el proyecto estrella del líder ultraderechista-, lo que daría lugar después a la discusión artículo por artículo.

Kast pidió a los parlamentarios, «más allá de si piensan igual o no», que «reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión, y sobre todo, en seguridad”.

«A lo que nosotros estamos llamando es a que se apruebe la ley de legislar y que después vayamos votando artículo por artículo», indicó en una entrevista en Radio Cappissima, durante una gira por el norte del país.

Bautizada como ‘Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social’, la megarreforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo, gracias a los votos oficialistas y los sufragios del Partido de la Gente (PPG), una formación heterogénea de carácter populista que tiene un rol bisagra en esta cámara.

Los diputados dieron luz verde a la gran mayoría de las medidas incluidas en el proyecto de ley, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo del 27 % al 23 % o la invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

También avanzaron al Senado otras medidas clave como la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, la eliminación del pago de un impuesto para propietarios de su primera vivienda mayores de 65 años o una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto.

Según Kast, las medidas incluidas en la megarreforma son «distintas» a lo que se ha hecho en los últimos años y han demostrado «ser exitosas en distintos países».

«Si alguien nos dice que hay otra fórmula para generar trabajo, inversión, que la ponga sobre la mesa, porque en los últimos 10 años eso no ha ocurrido. Estamos viviendo las consecuencias de una política que (…) yo creo que fracasó”, agregó.

La oposición de izquierda, que denuncia que la megarreforma solo beneficiará a los ricos, ha presentado varias «reservas de inconstitucionalidad», al considerar que algunas medidas violan la Constitución, como la invariabilidad tributaria.

Tanto el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un organismo estatal independiente creado para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han alertado de los riesgos que supone la megarreforma para las metas fiscales y de que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación. EFE

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