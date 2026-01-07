Kast planteó a Perú abrir un «corredor humanitario» para migrantes irregulares desde Chile

Lima, 7 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, planteó este miércoles al presidente interino de Perú, José Jerí, un «corredor humanitario» para los migrantes irregulares con el apoyo de los países vecinos, como una eventual salida a la crisis migratoria y de seguridad en ambos naciones, según comentó a la prensa al término de su visita a Lima

Kast aclaró que, hasta que no asuma oficialmente la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, no le corresponde lograr un acuerdo con Perú u otros países sobre un «corredor humanitario», sino «sólo plantear las inquietudes que tenemos».

El ganador de las últimas elecciones presidenciales en Chile confió en que la transición política en Venezuela, tras la detención del expresidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, permita que se reabra el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales.

Kast declaró estar generando puentes de diálogo, entre distintos sectores políticos, para buscar una salida humanitaria para «todos aquellos que fueron forzados a salir de su patria» y desean volver a Venezuela.

«Esperamos que otros países que han manifestado su discrepancia con lo que nosotros planteamos puedan repensar su postura y colaborar para que personas que han sido forzadas a salir de Venezuela puedan volver a su patria», manifestó.

En esa línea, el líder ultraderechista agregó que «si alguien quiere llegar (a su país) que lo haga como corresponde», tras reiterar que los migrantes irregulares tienen 63 días para abandonar Chile y regresar «con todos los papeles en regla».

No obstante, Kast remarcó que también tiene una discrepancia con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, respecto a la reacción de su país sobre el operativo de detención de Maduro para afrontar cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Afirmó que «la violación de derechos humanos de los ciudadanos forzados a migrar requiere que alguien haga algo» para evitar el daño a estas personas y a los países que los recibieron.

Consultado por periodistas, Kast negó haber conversado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación política en Venezuela, pero confió en que este gobernante «entienda cómo se ha avasallado la dignidad de ocho millones de personas» que han salido de esa nación a raíz de la crisis política y humanitaria.

El mandatario electo expresó que las reuniones realizadas este miércoles en Lima con el presidente Jerí fueron «muy buenas» y que espera restablecer los encuentros de los Gabinetes Binacionales suspendidos en 2021, además de promover las inversiones y el comercio en las regiones limítrofes como Arica y Tacna.

«Lo que esperamos es que sean los mejores 4 años de relaciones bilaterales con Perú, seguir teniendo reuniones bilaterales y dar facilidades para encuentros empresariales», anotó Kast. EFE

