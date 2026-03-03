Kast pone fin a proceso de transición con Boric tras polémica por proyecto de cable chino

Santiago de Chile, 3 mar (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dio por terminado este martes el proceso de traspaso iniciado en diciembre con el mandatario saliente, Gabriel Boric, luego de la suspensión abrupta, esta mañana, de la reunión prevista entre ambos, en medio de acusaciones cruzadas por falta de transparencia y por supuestamente mentir sobre el proyecto del cable entre China y Chile.

«No confiamos en la información que se nos está entregando», señaló Kast en una rueda de prensa.

La última reunión de traspaso entre Boric y Kast, que debía abordar el polémico proyecto del cable submarino, terminó de forma abrupta este martes cuando el líder ultraderechista pidió al mandatario que retirara sus declaraciones, en las que aseguró haber hablado con él sobre el proyecto del cable “semanas antes de que fuera una polémica”. EFE

