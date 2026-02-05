Kast promete una «relación de Estado» con España y declara su «buena sintonía» con Vox

Roma, 5 feb (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha manifestado este jueves en Roma su sintonía con el partido ultraderechista español Vox y, como futuro mandatario, ha prometido una «relación de Estado» con el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Nosotros lo que hemos planteado en cada nación en la que vamos es que hay que reunirse con las autoridades que dirigen la nación. Eso es una relación de Estado que tenemos que cuidar», declaró Kast tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El político ultraderechista, que asumirá el cargo el 11 de marzo tras su triunfo electoral de diciembre, señaló que mantiene «una muy buena sintonía» con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le ha acompañado en su reciente viaje a Bruselas.

Pero, preguntado sobre su futura relación bilateral con el Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, avanzó su deseo de mantener una relación «de Estado».

«Claramente, nosotros en España tenemos una muy buena sintonía con Vox, con Santiago Abascal. Pero eso no quita que podamos conversar con otros partidos políticos y no quita que yo, como futuro presidente de Chile, tenga que tener una relación de Estado con quien dirija la nación», refirió.

Kast acaba en Roma una gira europea que le ha llevado también a Bruselas y a Budapest, donde se reunió con el primer ministro húngaro y líder ultranacionalista Viktor Orbán.

Preguntado sobre sus referentes cuando deberá ejercer la presidencia, el político chileno reconoció la necesidad de aprender de «ejemplos que han sido exitosos en distintos países» pero sin llegar a «copiarlos exactamente».

«Yo lo he señalado en distintas entrevistas, que Chile es único, Chile tiene sus características, sus condiciones, y podemos tomar ejemplos que han sido exitosos en distintos países, como el combate a la inflación en Argentina, como el combate a las mafias aquí en Italia, como el combate a la inmigración irregular en Hungría o en República Dominicana o el combate a las maras en El Salvador», dijo.

Pero aclaró: «No necesariamente vamos a copiar los modelos exactamente, pero sí podemos ir integrando políticas públicas de cada nación». EFE

