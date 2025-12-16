The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Kast propone crear un «corredor» para devolver a los migrantes a sus países de origen

Este contenido fue publicado en
1 minuto

16 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso crear un «corredor humanitario» para devolver a los migrantes a sus países de origen, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei.

«Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países», dijo Kast.

La migración «ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino», agregó.

Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile al menos 300.000 están en situación irregular. EFE

smo/erm/cpy

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR