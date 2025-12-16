Kast propone crear un «corredor» para devolver a los migrantes a sus países de origen

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso crear un «corredor humanitario» para devolver a los migrantes a sus países de origen, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei.

«Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países», dijo Kast.

La migración «ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino», agregó.

Según el ultraderechista Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile al menos 300.000 están en situación irregular.

Preguntado sobre su propuesta migratoria, aclaró: «Nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a 300.000 personas o más, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso».

«La invitación es que, si alguien quiere estar en Chile y está en situación irregular, tome sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla, como corresponde», dijo Kast.

En caso contrario, los migrantes irregulares en Chile podrían encontrarse «ante alguna autoridad» y «no van a volver a entrar nunca más», argumentó.

Añadió que en las últimas horas mantuvo conversaciones sobre este tema con los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

El presidente electo de Chile defendió durante su campaña medidas como la construcción de muros y vallas en las fronteras del país, el uso de la violencia contra el narcotráfico, una reducción millonaria del gasto público y la expulsión masiva de migrantes irregulares que se encuentran en Chile.

En su plan denominado ‘Escudo Fronterizo’, con claras similitudes a la política de Donald Trump llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense, defiende la instalación de muros de más de cinco metros de alturas, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en la frontera, sancionará a los empleadores que contraten migrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a estas personas. EFE

