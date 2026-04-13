Kast reúne a su gabinete con encuestas a la baja y días antes de presentar su megareforma

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Santiago de Chile, 13 abr (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, reunió este lunes a su gabinete para analizar su primer mes de Gobierno, en medio de una brusca caída en las encuestas, y para preparar la presentación en el Parlamento de un polémico paquete con cerca de 40 proyectos de ley, principalmente en materia económica.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el restablecimiento de la democracia chilena, ganó en diciembre con el 58 % de los votos y hoy tiene una aprobación ciudadana promedio del 40 %.

Según la última entrega del sondeo Cadem del domingo, un 52 % de los encuestados piensa que el Gobierno ha sido peor de lo que esperaba y un 80 % cree que la economía está estancada o retrocediendo.

La decisión de subir el precio de los combustibles en casi medio dólar y no recurrir a un mecanismo estatal para amortiguar el alza producida por la guerra en Oriente Medio explica en gran medida esta abrupta caída, aunque también las altas expectativas que tenía la ciudadanía en materia de seguridad y economía, según expertos.

«Ha sido un mes marcado por hitos de violencia muy fuertes, el asesinato de un carabinero, el asesinato de una inspectora en un colegio, y la agresión sin justificación a una ministra de Estado», dijo Kast ante sus ministros en unas declaraciones recogidas por la prensa local.

A la espera de la megareforma

La reunión del Consejo de Gabinete, la segunda desde que Kast llegó al poder, se produce días antes de que el Gobierno presente previsiblemente el miércoles su anunciado «Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional» ante el Parlamento, donde la coalición oficialista de ultraderecha y derecha tradicional no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.

Según anunció el Ejecutivo el pasado 14 de marzo, el proyecto incluye medidas como la eliminación temporal del IVA para la compra de vivienda, la reducción del impuesto para las empresas del 27 % al 23 %, la eliminación del impuesto a las ganancias del capital y la agilización de permisos ambientales y ajustes a la gratuidad de la educación universitaria.

Kast, que prometió un «Gobierno de emergencia» para frenar la delincuencia e impulsar la economía, aplazó la presentación de la megareforma, considerado uno de sus proyectos estrella, para buscar consensos y tratar de asegurarse los votos.

El fundador del Partido Republicano chileno, de 60 años, dará detalles de la iniciativa el miércoles por la noche en su primer discurso en cadena nacional como presidente.

La oposición de izquierda acusa al exdiputado ultracatolico de impulsar «una reforma tributaria encubierta», que beneficia a los más ricos y cuya aprobación implicaría una fuerte caída en la recaudación tributaria, en un momento de estrechez fiscal. EFE

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