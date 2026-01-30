Kast recorre la cárcel de máxima seguridad salvadoreña para pandilleros para «tomar ideas»

Tecoluca (El Salvador), 30 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, recorrió este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros de El Salvador, con la finalidad de «tomar ideas» acerca del sistema penitenciario salvadoreño que «puedan ser aplicables a la realidad chilena».

El presidente electo fue acompañado por su ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, y recorrieron el lugar mientras escuchaban las explicaciones de los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, de Defensa, René Francis Merino, y del director del Cecot -cuyo nombre no es revelado por seguridad-.

La comitiva, custodiada por agentes de seguridad, se movió por el recinto para conocer las diferentes áreas y recorrió uno de sus pabellones ante la mirada de los reclusos.

Kast agradeció el recibimiento y destacó, durante una breve declaración antes del recorrido, «que el lugar tiene un sistema especial de control de delincuentes peligrosos».

Señaló que «para Chile es muy importante conocer distintos sistemas penitenciaros que se insertan dentro de un gran sistema judicial y de seguridad que permite que pandilleros, que han asesinado, torturado y violentado a las familias, estén en un régimen de aislamiento total».

La visita de Kast al Cecot se suma a la reciente del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y también a la de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, la exministra de Seguridad del Gobierno argentino de Javier Milei Patricia Bullrich y de funcionarios de otros países.

Esta cárcel, a la que algunos periodistas, medios internacionales y youtubers han tenido acceso, se ha convertido en «modelo» para otros países, como Costa Rica y Ecuador, donde se construyen prisiones similares.

El Cecot fue puesto en marcha en febrero de 2023, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de los asesinatos que llevaron a este país a ser uno de los más violentos del mundo.

La cárcel se encuentra en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, es un laberinto de cemento, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.

Con capacidad para 40.000 personas, fue construida para recluir a los «más peligrosos» pandilleros líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 que operaban en el país centroamericano.

También estuvieron detenidos más de 200 migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos. EFE

