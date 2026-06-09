Kast respalda derecho de parlamentarios a presentar acusación contra ex ministro de Boric

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Santiago de Chile, 8 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, respaldó este lunes el derecho de parlamentarios oficialistas a presentar una acusación constitucional contra Nicolás Grau, que fue ministro de Hacienda del expresidente Gabriel Boric, a quien señalan de supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.

«El Parlamento tiene dentro de sus facultades de la Cámara de Diputados la posibilidad de plantear interpelaciones, acusaciones, y es legítimo que lo haga», afirmó el mandatario a la prensa tras finalizar una gira por el norte del país.

La acción liderada por diputados de la ultraderecha chilena fue firmada por la bancada del Partido Republicano, al cual pertenece Kast, y del Partido Nacional Libertario (PNL) y sumó contados apoyos de parlamentarios de Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y del Partido Social Cristiano (PSC).

«El exministro Nicolás Grau faltó a la probidad y a la transparencia al presentar un informe financiero, maquillado, inconsistente, y, además, con la advertencia del consejo autónomo fiscal, del FMI y de la propia Dipres», aseguró el diputado libertario, Cristóbal Urruticoechea.

El documento será evaluado este martes ante la Sala de la Cámara de Diputados, que definirá la comisión revisora encargada de analizar el texto, donde se señala al exfuncionario del Frente Amplio de subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026.

Kast mencionó que los congresistas deberán presentar «los antecedentes que tengan respecto de lo que algunos podrán considerar que fue una mala administración, un incumplimiento de ciertas normas de cómo se llevan las cuentas fiscales».

«Creo que está bien que se discuta, que se analice y que se vote, y después será el Senado el que tiene la última palabra», añadió.

El libelo contiene cuatro acusaciones a Grau sobre responsabilidades de carácter político como la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución chilena.

Asimismo, se le imputa la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado, del principio de universalidad presupuestaria, y del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

La presentación de esta acusación recibió críticas por parte de un sector de la centroderecha chilena, aliada de Kast, que no refrendó la iniciativa, la cual se originó a raíz de un reporte del Ministerio de Hacienda de la actual Administración, que notificó un desfase superior a los 10.500 millones de dólares.

Desde la bancada frenteamplista, el diputado Jorge Brito cuestionó los fundamentos de la acusación.

«Por darse un gustito político, siguen haciéndole daño a Chile y es por eso que, si la acusación prospera en la Cámara, esperamos que sea detenida en el Senado», dijo. EFE

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