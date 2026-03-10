The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Kast se reúne con el rey Felipe VI y otros jefes de Estado que acuden a su investidura

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Santiago de Chile, 10 mar (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recibió este martes al rey Felipe VI de España, uno de los jefes de Estado y de Gobierno con los que se reunirá a lo largo de la jornada antes de tomar posesión mañana y convertirse en el primer presidente de ultraderecha de la democracia chilena.

«Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta mas paz y orden y se de cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer», dijo Kast a los medios a las puertas del Palacio Cousiño, en Santiago, antes de empezar las reuniones.

Antes de recibir a Felipe VI, Kast recibió al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y al secretario general de la OEA, Albert Ramos, entre otras autoridades.

El monarca fue recibido horas antes en el aeropuerto de Santiago por el ministro chileno de Exteriores, Alberto van Klaveren; la embajadora de España en Chile, Laura Oroz, y el jefe de la Guarnición Aérea de Santiago, coronel Carlos Tabilo.

Estaba previsto que el rey viajara acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, pero este informó el lunes de que tenía que cancelar su participación debido a la situación en Oriente Medio.

Quien sí acompaña al monarca es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

Felipe VI será recibido también por el presidente saliente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, a las 15:30 hora local (18:30 GMT) en La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Kast, de 60 años, será investido presidente el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, en una ceremonia a la que acuden otros jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el argentino, Javier Milei; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el ecuatoriano, Daniel Noboa, entre otros.

También confirmaron su asistencia el presidente boliviano, Rodrigo Paz; el paraguayo, Santiago Peña; el panameño, José Raúl Mulino; el uruguayo, Yamandú Orsi; el dominicano, Luis Abinader; el costarricense, Rodrigo Chaves, y el hondureño, Nasry Asfura.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el futuro presidente chileno ha prometido que no dará la «batalla cultural» en materia de libertades individuales y que instalará un «Gobierno de emergencia» para centrarse en su gestión en las principales preocupaciones de los chilenos: la seguridad, la migración irregular y la economía. EFE

mmm/fpa

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR