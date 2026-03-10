Kast se reúne con el rey Felipe VI y otros jefes de Estado que acuden a su investidura

Santiago de Chile, 10 mar (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recibió este martes al rey Felipe VI de España, uno de los jefes de Estado y de Gobierno con los que se reunirá a lo largo de la jornada antes de tomar posesión mañana y convertirse en el primer presidente de ultraderecha de la democracia chilena.

«Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta mas paz y orden y se de cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer», dijo Kast a los medios a las puertas del Palacio Cousiño, en Santiago, antes de empezar las reuniones.

Antes de recibir a Felipe VI, Kast recibió al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y al secretario general de la OEA, Albert Ramos, entre otras autoridades.

El monarca fue recibido horas antes en el aeropuerto de Santiago por el ministro chileno de Exteriores, Alberto van Klaveren; la embajadora de España en Chile, Laura Oroz, y el jefe de la Guarnición Aérea de Santiago, coronel Carlos Tabilo.

Estaba previsto que el rey viajara acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, pero este informó el lunes de que tenía que cancelar su participación debido a la situación en Oriente Medio.

Quien sí acompaña al monarca es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

Felipe VI será recibido también por el presidente saliente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, a las 15:30 hora local (18:30 GMT) en La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Kast, de 60 años, será investido presidente el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, en una ceremonia a la que acuden otros jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el argentino, Javier Milei; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el ecuatoriano, Daniel Noboa, entre otros.

También confirmaron su asistencia el presidente boliviano, Rodrigo Paz; el paraguayo, Santiago Peña; el panameño, José Raúl Mulino; el uruguayo, Yamandú Orsi; el dominicano, Luis Abinader; el costarricense, Rodrigo Chaves, y el hondureño, Nasry Asfura.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el futuro presidente chileno ha prometido que no dará la «batalla cultural» en materia de libertades individuales y que instalará un «Gobierno de emergencia» para centrarse en su gestión en las principales preocupaciones de los chilenos: la seguridad, la migración irregular y la economía. EFE

