Kast se reúne con embajador de China en Chile, Niu Qingbao, con foco en la cumbre APEC

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Santiago de Chile, 31 jul (EFE).- El presidente chileno, José Antonio Kast, se reunió este viernes con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, para abordar su futura participación en la Cumbre de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El encuentro ocurrió tras una semana marcada por las negociaciones con Estados Unidos para eximir algunas exportaciones chilenas del nuevo arancel del 12,5%, impuesto la semana pasada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el Gobierno chileno aclaró a medios locales que esta cita fue programada antes de que Washington anunciara la medida.

La reunión, que se desarrolló en el Palacio de La Moneda (casa de Gobierno), abordó la agenda bilateral entre ambas naciones además del próximo viaje a Asia del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien también estuvo presente.

En la conversación se repasaron los preparativos para la participación de Kast en la Cumbre APEC, un foro económico integrado por 21 economías del océano Pacífico que se realizará en noviembre en Shenzhen, ciudad considerada como uno de los principales motores tecnológicos de China.

El intercambio diplomático con China coincidió con la controversia originada en Chile hacia el país norteamericano, luego de que el ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó de «arbitraria» la decisión de Estados Unidos sobre los aranceles y que el ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que «genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación».

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, por su parte, calificó la situación como «decepcionante» y advirtió que este tipo de declaraciones podrían complicar las negociaciones para Chile.

El ministro de Relaciones Exteriores, por su parte, informó este viernes que las negociaciones seguirán en curso: «lo importante acá es recordar que tenemos que volver a sentarnos en la mesa para poder llegar a un acuerdo que sea positivo para nuestros exportadores», dijo en una entrevista con el medio local Radio Infinita.

El Gobierno chileno había anunciado el pasado lunes que una delegación estadounidense llegará a Santiago en agosto para avanzar en las negociaciones sobre los aranceles.

La medida, además de Chile, también afecta a Brasil, México, India, Japón o la Unión Europea (UE) y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025. EFE

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