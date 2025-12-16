Kast se reúne con Milei y anticipa una relación bilateral «como nunca antes se ha visto»

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que «nunca antes se ha visto».

«Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto», expresó Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei felicitó a Kast por su «glorioso» triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo «en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional», entre otros aspectos. EFE

